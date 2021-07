O Zenit venceu este sábado a Supertaça russa, ao triunfar perante o Lokomotiv de Moscovo, por 3-0.

Com Wendel, antigo jogador do Sporting, a titular, o emblema de São Petersburgo chegou à vitória graças a golos de Kuzyayev (27m), Azmoun (57m) – este com uma bela assistência de Wendel – e Erokhin (83m).

Refira-se que esta foi a sétima vez que o Zenit conquistou a Supertaça russa.

O golo de Azmoun, com assistência de Wendel: