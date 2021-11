A SAD do Sporting vai lançar um empréstimo obrigacionista junto do retalho no valor de 30 milhões de euros, com uma taxa de juro fixa bruta de 5,25 por cento ao ano, informou no prospeto da oferta, enviado na madrugada desta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A oferta é destinada ao público em geral e vai decorrer entre as 8h30, do dia 22 de novembro e as 15h00 do dia 6 de dezembro. A emissão inicial é de seis milhões de obrigações, com valor nominal unitário de cinco euros, embora este possa ser aumentado pela SAD do clube verde e branco até 30 de novembro.



Este novo empréstimo significa que a SAD do Sporting vai ao mercado tentar garantir 30 milhões de euros para suprir a antecipação de verba que tinha em vista pagar o empréstimo obrigacionista lançado em 2018 e cujo reembolso está marcado para dia 26. O resto será usado para «desenvolvimento da atividade corrente».