A SAD do Benfica vai lançar um novo empréstimo obrigacionista, o qual será apresentado na próxima segunda-feira, no valor inicial de 35 milhões de euros, mas cuja oferta total pode subir mediante a procura que vier a verificar-se.

O empréstimo obrigacionista a três anos, como é normal, com prazo de maturidade em junho de 2024, vai pagar uma taxa de juro de quatro por cento e coincide com o reembolso de outro empréstimo obrigacionista, este no valor de 45 milhões de euros, cujo prazo de maturidade vence precisamente no próximo mês de julho de 2021.

A esse propósito, Domingos Soares Oliveira disse em entrevista à TVI24 que este empréstimo obrigacionista «já foi parcialmente reembolsado». «Foi um empréstimo de 45 milhões, já foram reembolsados cerca de 25,2 milhões, falta reembolsar 19,8 milhões, o que vamos fazer com fundos próprios».

O novo empréstimo obrigacionista de 35 milhões vai servir por isso para fazer face às obrigações correntes da SAD encarnada.