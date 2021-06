Gil Dias foi oficialmente apresentado nesta quarta-feira como reforço do Benfica, numa cerimónia que decorreu no relvado do Estádio da Luz.

O jogador contratado ao Mónaco posou ao lado de Rui Costa com a camisola que vai vestir, com o número 31 nas costas.

E esse número tem uma particularidade que Gil Dias revelou numa entrevista ao Maisfutebol, em 2014.

«Eu era chamado de Levezinho, como o Liedson, e quando fui para o Sporting deram-me a escolher uma camisola de um jogador da equipa principal. Escolhi a dele, de quem gostava muito, embora eu seja benfiquista. Por causa do Liedson fiquei com o número 31 desde pequeno e é com esse que tenho treinado no Mónaco», confidenciou quando dava os primeiros passos no Mónaco.

Refira-se que Gil Dias usou o número 31 em vários dos clubes por onde passou: Mónaco, Olympiakos, Nothingham Forest e no Varzim.