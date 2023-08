Roy Keane a ser Roy Keane. No encontro entre o Chelsea e o Liverpool, que terminou com um empate a uma bola (1-1), o antigo capitão do Manchester United e atual comentador da Sky Sports enviou um ‘recado’ a Mohamed Salah quando este foi substituído e não escondeu a sua insatisfação.

«Acho que não há problema se um jogador se exalta dessa forma, mas que não continue a fazê-lo no banco. Vê-lo já fora do relvado com os braços no ar...senta-te e cala-te! É preciso aceitar. Podes ficar chateado, tudo bem, mas não arrastes a situação. Já vi muitos outros jogadores melhores do que Salah a serem retirados e ficaram bem», disse Keane.

Por outro lado, o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, entendeu a reação de Salah, mas também realçou a importância da coesão da equipa.

«Compreendo a frustração, mas o que importa é a união da equipa. Precisávamos de estabilidade e de jogadores frescos. A reação dele, ao saltar para os meus braços no 1-1, é compreensível, mas no final, estamos todos no mesmo barco», disse o técnico alemão dos reds.