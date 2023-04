Accioly, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Estoril (0-3), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

O Santa Clara só reagiu na segunda parte. Foi demasiado tarde?

- Esperávamos uma reação diferente da parte dos jogadores à semelhança do que tinham sido os últimos jogos, mas isso não aconteceu, mais por mérito do adversário. Tentámos ajustar ao intervalo, mas faltou mais presença no último terço, faltou um último passe. Uma equipa que está no último lugar tem sempre dificuldades. Agora cabe-nos trabalhar em cima disso.

O Santa Clara já não vai sair dos últimos três classificados e ainda vai a Braga e à Luz. Ainda é possível chegar ao play-off?

- Sabemos que ainda há possibilidade do play-off, enquanto houver essa esperança vamos agarrar-nos a ela. Sabemos que está mais difícil, mas com o nosso trabalho e dedicação, acreditamos que podemos chegar lá.

Vento teve interferência no jogo desta tarde?

- Na nossa ilha também sofremos constantemente com o vento, não só nos jogos, ma também nos treinos. Não é uma situação nova, mas foi igual para as duas equipas, não acho que tenha sido decisivo.