Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, está determinado em dificultar o «grande trajeto» do Sporting na Liga e fazer «aquilo que ninguém conseguiu», quebrando a invencibilidade do líder no jogo da 22.ª jornada, marcado para sexta-feira, para o Estádio de Alvalade.

«Vamos ver o quanto é possível dificultarmos o grande trajeto do Sporting e tentar conseguir aquilo que ninguém conseguiu, porque estamos perante o líder do campeonato, que não perdeu, que é a melhor defesa do campeonato e que é o segundo melhor ataque», declarou Daniel Ramos em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel.

Segundo Daniel Ramos, o Sporting tem «jogado sempre com altíssima intensidade» e é uma equipa «forte na transição e na organização defensiva».

«O Sporting tem muitas armas. É fácil caracterizar o Sporting. O difícil é contrariar o Sporting. A análise do Sporting é fácil: uma equipa muito objetiva, tem estrutura bem definida, um ataque à profundidade permanente, com jogo interior bastante considerável», acrescentou.

Apesar de assumir ser «provável» que o Santa Clara «vá defender mais no próximo jogo do que é normal», o treinador dos açorianos destacou que a equipa açoriana vai procurar «manter a ideia de jogo» no próximo encontro.

«Queremos é tentar manter o nosso registo, uma abordagem idêntica aquilo que temos vindo a fazer ao longo do campeonato. Não pensamos em modificar a nossa forma de atuar, pelo menos vamos tentar fazê-lo», assinalou.

Apesar da «exigência» da próxima partida, Daniel Ramos realçou que a equipa vai «tentar dividir o jogo e tentar mandar no jogo quando possível».

«Para conseguirmos ter uma prestação boa precisamos de ter os dois lados muito presentes. O lado defensivo competente, o lado ofensivo competente. Só assim é que vamos conseguir discutir o jogo com o Sporting», declarou.

O treinador assumiu ainda que a preparação do jogo frente aos leões é «ajudada» pela vitória na jornada anterior, frente ao Paços de Ferreira (3-0). «É bom ter bons resultados e boas exibições, sem dúvida. Trabalharmos após vitórias e boas exibições, melhor ainda. Aquilo que temos de fazer e que procuramos fazer é dar confiança ao grupo de trabalho», comentou.

Nos últimos três jogos do campeonato, o Santa Clara somou uma vitória, diante do Paços de Ferreira, e duas derrotas, frente a Sp. Braga (1-0) e Gil Vicente (1-0).