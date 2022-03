Mário Silva, treinador do Santa Clara, após a vitória por 3-1 diante do Vizela, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

«Na primeira parte, estávamos a construir a três e com dois médios. Os médios estavam muito baixos e sabíamos que a pressão do Vizela não nos permitia construir com cinco. As variações de jogo também precisavam de ser mais eficazes. Estávamos a jogar com muito toque e tentámos ser mais rápidos para a bola circular.

Na segunda parte, estivemos melhor, mas também fruto da organização ofensiva do Vizela. É uma equipa que defende bem, com qualidade e que hoje, face àquilo que nós fizemos em termos ofensivos e em termos de pressão, teve dificuldades em jogar aqui.

Acredito que é muito mérito da Santa Clara aquilo que aconteceu em termos ofensivos e defensivos e aquilo que nós impedimos o adversário de fazer.

Outro ponto estratégico foi recuarmos o Lincoln um pouco mais para termos mais bola. Acreditávamos que com o Nené e o Lincoln, os dois no meio-campo, e pondo o Ricardinho numa posição ‘10’ conseguíamos ter mais controlo do jogo com bola. Era isso que também queríamos, porque sabíamos que se permitisses ao Vizela íamos ter mais dificuldades.

Mais do que questões técnico/táticas, que principalmente para nós treinadores são as questões mais importantes, penso que é de louvar a atitude dos jogadores. Não tem sido fácil. Nós, nos últimos jogos, não tínhamos conseguido ganhar. Muitas vezes até se calhar merecíamos ter ganhado, mas não conseguimos.»