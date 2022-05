A SAD do Santa Clara sublinhou, esta terça-feira, que todos os elementos da atual equipa técnica comandada por Mário Silva «têm contrato», depois de o treinador principal ter deixado no ar a possibilidade de saída, no rescaldo da derrota com o Sporting no sábado (4-0), na 34.ª e última jornada de 2021/22.

Em nota oficial enviada às redações, desmentindo a contratação de um olheiro, a SAD dos açorianos, liderada pelo turco Ismail Uzun, reagiu às informações veiculadas nos últimos dias e também às palavras de Mário Silva após o jogo em Alvalade, acerca do seu futuro e o do Santa Clara.

«Aproveita a oportunidade a Santa Clara Açores – Futebol SAD (…) para informar que todos os elementos que constituem o nosso corpo técnico têm contrato com a nossa sociedade desportiva», lê-se na nota de imprensa.

No sábado, o treinador Mário Silva admitiu uma possível saída do comando técnico do Santa Clara, depois de um recuo num eventual acordo.

«Foi-me proposta há muito tempo a renovação. Sempre disse que só renovaria quando estivéssemos matematicamente safos, garantida a manutenção. Começámos a falar, acordámos tudo e, desde há uma semana, que só falta a assinatura do responsável e que foi adiando de dia para dia até ontem [ndr: sexta-feira], que era o red line, dado por ele mesmo e não assinámos contrato. Sempre demonstrei, em todas as conferências de imprensa, uma vontade enorme de continuar no Santa Clara, se não continuo no Santa Clara a responsabilidade não é minha, porque tínhamos chegado a um acordo pelos administradores do clube, nomeadamente o presidente. É com tristeza que isto aconteceu, mas quero deixar uma palavra de apreço às pessoas que trabalharam comigo pela forma como me ajudaram, pelos adeptos pela forma como me acarinharam e desejo as maiores felicidades a toda a gente, jogadores, staff que trabalhou comigo este ano. Desejo as maiores felicidades, que tenham muita sorte e sucesso nas suas vidas», referiu, à SportTV, na entrevista rápida após o jogo com o Sporting.

«Da minha parte, sempre mostrei total abertura, total disponibilidade. Sacrifiquei a minha vida para abraçar este projeto e, depois de conquistarmos um sétimo lugar, é o que têm visto e têm lido. Da minha parte, e quem disser o contrário estará a mentir, estava o contrato fechado antes do jogo com o P. Ferreira e fiz questão de o dizer na conferência de imprensa. Para mim, mais do que uma assinatura, vale a palavra. Sou um treinador livre e que a 30 de junho termina o contrato com o Santa Clara. Obrigado aos Açores, aos açorianos, aos adeptos do Santa Clara», disse, ainda, sobre um assunto que também abordou na conferência de imprensa, em Alvalade.

A 10 de janeiro, aquando do anúncio da contratação, foi revelado que Mário Silva assinara um contrato válido até ao final da época desportiva, com outra de opção.