O Santa Clara anunciou a saída do treinador Mário Silva, poucas horas depois da goleada consentida, em casa, diante do Sp. Braga (0-4), na abertura da 15.ª jornada da Liga.

O treinador já tinha anunciado a saída do clube açoriano em maio do ano passado, mas acabou por renovar por mais duas temporadas, Agora o «divórcio» parece ser definitivo, numa altura em que o clube ocupa um modesto 15.º lugar na classificação, com apenas três vitórias está época.

A derrota com o Sp. Braga foi a quarta consecutiva, numa série que junta dois jogos da Taça da Liga e os dois últimos jogos do campeonato.

Comunicado do emblema açoriano:

A Santa Clara Açores, Futebol, SAD vem por este meio informar a rescisão contratual com o treinador Mário Silva, que estava vinculado até final de junho de 2024.

Mais se adianta que, enquanto não for anunciada a nova equipa técnica, o adjunto Danildo Accioly assume o comando.

em atualização