Mário Silva, técnico do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa, nesta quinta-feira, após a goleada sofrida em casa frente ao Sp. Braga por 4-0.

«Foi um jogo duro e difícil para nós. Provavelmente, o jogo menos conseguido da época contra um Sp. Braga muito forte e muito motivado. Levantou-se contra o Benfica depois de derrota pesada contra Sporting. Em relação ao jogo, foi uma vitória totalmente merecida do Sp. Braga. Não nos conseguimos encontrar em nenhum momento do jogo. Ficamos muito aquém daquilo que podemos fazer.»

[Vai continuar no comando técnico?]

«Como normalmente acontece todas as semanas e sempre que presidente está cá, teremos amanhã [sexta-feira] uma conversa os dois, como aconteceu no passado. Veremos o que vai acontecer. A minha vontade é a mesma de sempre. Sou trabalhador. Estou aqui como trabalhador do Santa Clara e estou aqui à disposição do Santa Clara. A minha vontade é trabalhar. Amanhã estamos de folga, mas no dia seguinte à folga a minha vontade é trabalhar com o objetivo claro de dar a volta à situação.»

[Tem os jogadores consigo?]

«Acho que sim. A atitude, é verdade, não foi a mais positiva. Lembro que ainda no jogo passado discutimos o resultado. Hoje foi uma noite difícil para nós. Eu estou com eles e vou estar com eles até ao fim. Acredito que do outro lado seja igual. Tinha um pouco a noção que podia ser assim face à juventude que temos no plantel e infelizmente foi uma montanha russa que foi para baixo. Esperamos que agora possa subir.»

[Sobre as notícias que dão conta da saída]

«Não sei quais são, nem me diz respeito a mim comentar o que quer seja. Diz me respeito sim falar sobre o jogo em que fomos muito inferiores àquilo que podemos ser.»