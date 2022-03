Líder do campeonato, o FC Porto é também a equipa mais representada na equipa da jornada 25 da Liga, feita através das pontuações combinadas do Maisfutebol com o SofaScore.

Os dragões têm três jogadores no onze: Vitinha e a dupla de ataque Evanilson e Taremi, que esteve em grande na vitória frente ao Paços de Ferreira.

O Santa Clara, com dois jogadores – Rafael Ramos e Cryzan – é o segundo clube mais representado.

O Sporting, o Marítimo, o Tondela, o Paços de Ferreira, o Gil Vicente e o Vitória de Guimarães são as restantes equipas presentes neste onze.