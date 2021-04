O Casa Pia foi a Mafra golear por 4-0 no jogo que encerrou a 28.ª jornada da II liga.

Saviour Godwin abriu o marcador, aos 28 minutos, enquanto Marvin Santos aumentou a vantagem dos visitantes mesmo antes do intervalo.

Já no segundo tempo, aos 51 minutos, Diego Medeiros fez o terceiro, antes de Camilo Triana fixar o resultado final em 4-0, a seis minutos do final.

Com este triunfo, o Casa Pia sobe até ao 7.º lugar da classificação da II Liga, com 38 pontos, enquanto o Mafra segue no 10.º posto, com 33.