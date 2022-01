O treinador do Burnley, Sean Dyche, testou positivo à covid-19 e vai falhar o jogo da terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa, este sábado, diante do Huddersfield.

O emblema da Premier League adiantou ainda que o técnico de 50 anos está isolado, após ter conhecido o resultado na terça-feira.

Burnley Football Club can confirm manager Sean Dyche will miss this weekend's FA Cup third round tie at home to Huddersfield Town, after testing positive for Covid-19 on Tuesday. Sean will now follow the mandatory self-isolation protocols. pic.twitter.com/FJcVcZLB1I