Sebastian Vettel foi desqualificado do Grande Prémio da Hungria, depois de ter terminado a corrida no segundo lugar.

O alemão da Aston Martin terminou a corrida quase sem gasolina e foi isso que levou à desqualificação: os responsáveis só conseguiram retirar uma amostra com 0,3 litros de combustível, quando o regulamentar é um litro, em qualquer altura da corrida.

Vettel perde assim o segundo posto para Lewis Hamilton, da Mercedes, e Carlos Sainz, em Ferrari, termina terceiro. Fernando Alonso (Alpine) é quarto, seguido de Pierre Gasly e Yuki Tsunoda (ambos Alpha Tauri), com os Williams de Nicholas Latifi e George Russel a subiram um posto cada um.

Max Verstappen, segundo no mundial de pilotos atrás de Hamilton, passa de 10.º para nono.

Kimi Raikkonen foi um dos grandes beneficiados, ao entrar nos pontos, pois passa de 11.º para 10.º e contabilizando assim um ponto para a Alfa Romeo.

Ora, isto significa que Lewis Hamilton ganha mais pontos a Max Verstappen na luta pela liderança do Mundial de Pilotos. O britânico soma 18 pontos e não 15, o holandês soma dois em vez de um. Assim, Hamilton tem 195 no total e Verstappen 187.

Bottas e Stroll penalizados para a Bélgica

Além do castigo a Vettel, Valtteri Bottas e Lance Stroll foram penalizados em cinco lugares para a grelha de partida do Grande Prémio da Bélgica, a 12.ª corrida do Mundial 2021, que se disputa de 27 a 29 de agosto.

O castigo foi justificado com a provocação de um «acidente evitável».