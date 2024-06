A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, esta terça-feira, em Braga, três suspeitos no âmbito de uma investigação de vários processos-crime relacionados com a violência no desporto.

Em comunicado, a PSP informou que os suspeitos foram detidos por posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes.

«Os visados estão indiciados por se terem associado para a prática de diversos crimes, em especial contra as pessoas», lê-se ainda.

Foram ainda apreendidos 2.953 euros, 8.582 doses de cocaína, 10.021 doses de anfetaminas, 30 doses de MDMA, dois bastões extensíveis, duas soqueiras, artigos pirotécnicos e diverso material associado ao tráfico de estupefacientes e também à «ideologia ultra».

«Esta operação é mais um contributo da PSP para que o desporto se eleve no estrito cumprimento da lei e na salutar convivência entre todos», nota o comunicado.