Portugal vai defrontar a Rússia no play-off de acesso ao Europeu de futebol feminino de 2022, que se realiza em Inglaterra, segundo ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suíça.

A eliminatória vai ser discutida em dois jogos, entre 7 e 13 de abril, com o primeiro encontro em solo luso e o segundo no reduto da Rússia, que segue no 23.º lugar do ranking da FIFA, sete posições à frente da seleção portuguesa.

A formação das quinas procura a segunda presença numa fase final, depois de ter estado no Europeu de 2017, também após disputar um play-off, então face à Roménia, enquanto a Rússia esteve em cinco das últimas seis fases finais.

Desde que a fase final passou a ser disputada por mais de quatro seleções, em 1997, as russas só falharam a presença em 2005, edição em que foram afastadas pela Finlândia no play-off, com derrotas por 1-0, fora, e 3-1, em casa.

Em fases finais, a Rússia só soma, porém, uma vitória, em quinze jogos, nunca tendo ultrapassado a fase de grupos: ao 13.º jogo, venceu a Itália, por 2-1, em 2017, edição em que Portugal se estreou e também ganhou um jogo (2-1 à Escócia).

Além das cinco presenças em Europeus, as russas também estiveram em dois Mundiais, com melhores resultados, já que chegaram duas vezes aos quartos de final, derrotadas por China (0-2, em 1999) e Alemanha (1-7, em 2003).

Na fase de qualificação para o Europeu de 2022, a Rússia foi segunda classificada do Grupo A, apenas atrás dos Países Baixos, detentores do troféu e vencedores dos dez jogos de apuramento, para um total de 30 pontos, contra 24 das russas.

A formação comandada por Elena Fomina somou oito vitórias, face a Eslovénia, Kosovo, Turquia e Estónia, e duas derrotas, precisamente com as holandesas (0-2 fora e 0-1 em casa), com 23 golos marcados e seis sofridos.

Nelli Korovkina, avançada do Lokomotiv Moscovo, foi a melhor marcadora da Rússia na qualificação, com seis golos, mais um do que a sua companheira de equipa Marina Fedorova.

A Rússia calhou em sorte a Portugal, mas apenas porque o sorteio não foi puro, já que, inicialmente, as russas emparelharam com a Ucrânia, embate «interdito» para a UEFA. Caso não existisse esta condicionante, a seleção lusa mediria forças com a Irlanda do Norte, e com segundo jogo em solo português.

Como a UEFA não permite embates entre russos e ucranianos, as irlandesas defrontam a Ucrânia, as russas medem forças com Portugal e, no outro embate, a República Checa com a Suíça.

A fase final do Europeu de 2022 realiza-se em Inglaterra, de 06 a 31 de julho, e, além da seleção anfitriã, já se qualificaram Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Finlândia, Suécia, França, Bélgica, Alemanha, Islândia, Áustria e Itália.