Éder foi esta segunda-feira nomeado «embaixador da seleção portuguesa», na gala Quinas de Ouro, da Federação Portuguesa de Futebol.

Herói de Portugal no Euro 2016, com o golo que derrotou a França no final, o avançado de 35 anos confessou que ainda sente «muitas emoções» quando revê esse momento e que é um orgulho receber esta distinção.

«É um grande orgulho. Devem acreditar nos vossos sonhos, ter disciplina, trabalharem ao máximo. Vai haver dias em que vai ser difícil, mas é nesses dias que temos de mostrar que estamos presentes, de ir à luta e de dar o nosso melhor», afirmou o internacional português.

Fernando Gomes, presidente da FPF, destacou o golo que deu «uma imensa alegria» ao país, com um pontapé que se tornou «um momento inolvidável».