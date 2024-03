Foram 32 convocados, sendo que 16, divididos em dois grupos, jogam apenas um jogo deste estágio de março da Seleção Nacional.

A estratégia de Roberto Martínez, se não é inédita, é pelo menos rara, e foi elogiada este sábado por Diogo Dalot, em conferência de imprensa.

«Na minha opinião pessoal, foi uma estratégia bastante inteligente da parte do mister, não me lembro de ver algo assim num passado recente. Acho uma estratégia inteligente, dá-nos alguns dias para descansara e fugir um pouco àquela rotina de treino e jogo», começou por dizer.

«Dá-nos tempo com a família e abriu a porta para muitos jogadores estarem aqui pela primeira vez, o que é bom. É importantíssimo para todos, e positivo», acrescentou.

Dalot, por exemplo, não foi utilizado ante a Suécia, mas nem por isso se desligou do jogo: «Ver de fora, gostamos sempre de estar lá dentro. Desfrutei do jogo, as pessoas também desfrutaram, com muitos golos e bom futebol. Vimos grandes momentos em que tivemos bola e em que se viu um futebol diferente. Foi um passo mais à frente que demos para chegar bem ao Europeu e terça-feira temos mais um passo. Temos de dar pequenos passos para chegarmos ao Europeu da melhor maneira.»