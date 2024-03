São 11 vitórias em 11 jogos, e uma expectativa cada vez maior à volta do que a Seleção Nacional poderá fazer no Europeu que se avizinha, este verão, na Alemanha.

Ora, Diogo Dalot reconhece que o trabalho sob as ordens de Roberto Martínez tem sido positivo, o que só aumenta as esperanças do povo português na equipa das quinas.

«O que temos vindo a fazer em pouco tempo… não estamos juntos durante o ano, mas sempre que temos a oportunidade tentamos melhorar e replicar isso dentro de campo. Tem sido um percurso imaculado, bom para nós, mas eleva a fasquia», começou por dizer.

«Sabemos como é o povo português, está sempre à espera de mais. Mesmo sendo amigáveis, estão sempre à espera de ver bons resultados, bons golos e bom futebol. Se pudéssemos conjugar tudo, seria o cenário perfeito. Mas ainda há coisas a melhorar, temos noção disso, temos de trabalhar muito para podermos afirmar que podemos ganhar o Euro», acrescentou.

Dalot reforçou depois a ideia: «Acho que a Seleção de há um ano para cá evoluiu bastante, com bola, sem bola, como grupo também. Mas é o processo normal quando há uma troca de treinador, haver mudanças. Mas o que está para trás também foi positivo, Portugal foi sempre uma seleção forte. Ganhámos no passado e queremos ganhar agora no futuro. A competição que temos em mente é o Europeu, sabemos que temos de trabalhar muito, e temos feito um grande trabalho no último ano. Mas sabemos que os portugueses querem ver quando for a sério e queremos estar à altura.»