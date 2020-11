A derrota de Portugal frente à França, que atirou a equipa das quinas para fora da Liga das Nações, foi destacada por grande parte da principal imprensa europeia desportiva.

O jornal Marca, por exemplo, dá ênfase à performance de João Félix. «Um discreto João Félix não consegue evitar a eliminação de Portugal», escreve a publicação.

«O ‘Menino’ fez um jogo bastante discreto. Partindo da linha, procurou muitas vezes Cristiano Ronaldo, mas não houve química. Deixou alguns detalhes de qualidade e dois remates. Não foi a melhor noite do 7 do Atlético de Madrid e foi substituído aos 84 minutos», pode ler-se.

Já o As destaca maioritariamente Cristiano Ronaldo. «França elimina Cristiano», escreveu.

Já o Sport, de Barcelona, refere que «Kanté decidiu o cara a cara entre Griezmann e Cristiano». «O tão esperado cara a cara entre Griezmann e Cristiano deu-nos um choque muito equilibrado», escreveu a publicação, destacando ainda Trincão: «Saiu do banco e foi muito incisivo pelo lado direito.»

O Mundo Deportivo, por sua vez, diz que «França conquistou Lisboa e passa à fase final». «Depois de perder a final do Europeu de 2016, houve vingança e os Les bleus conseguiram final conquistar Lisboa para obter bilhete para a fase final da Liga das Nações.»

A BBC destaca Kanté, já que o jogador do Chelsea marcou o golo decisivo da partida, e Cristiano Ronaldo: «Ronaldo, que continua sete golos atrás do recorde internacional de Ali Daei, foi uma ameaça como sempre, mas cabeceou por cima na melhor oportunidade que teve, na primeira parte.»

Mas não só na Europa se olhou para este jogo. O Globoesporte, do Brasil, escreve que o «grupo da morte da Liga das Nações tornou-se no primeiro a te o campeão decidido. «No duelo entre o campeão mundial e europeu, a França saiu-se melhor por ter apresentado mais qualidade e precisão no ataque. Na Argentina, o Olé diz que a «França põe fim à defesa de Portugal do seu título da Liga das Nações».