Quase um ano depois de Rafa, também João Mário decidiu renunciar à Seleção Nacional de forma precoce, neste caso aos 30 anos.

Roberto Martínez não era selecionador na altura da decisão de Rafa, mas é o líder das quinas agora e deixa uma garantia: não teme que isto se torne uma situação recorrente.

«Não acho que seja um problema para a Seleção. Temos de entender o jogador: é uma pessoa, e individualmente devem pensar sobre o futuro, de quando jogar na Seleção, jogar no estrangeiro, ter uma nova experiência, etc…», defendeu.

«No futebol europeu é preciso ter energia e força para jogar pelo clube e pela Seleção. É normal, são os novos tempos. Mas pela minha experiência, é uma situação normal. Precisamos de encarar com naturalidade», prosseguiu, ele que revelou que não foi chamado nenhum substituto para o lugar do médio do Benfica.