Depois de duas vitórias e um empate nos primeiros dois jogos de qualificação para o Mundial 2022, a caminhada da Seleção Nacional para a prova no Qatar prossegue esta quarta-feira, na receção à Irlanda.

O adversário ainda não conquistou qualquer ponto, mas o selecionador nacional deixa um aviso à navegação: não há jogos fáceis.

«Esta equipa não tem pontos, mas basta olhar para os campeonatos nacionais: muitas vezes joga-se contra equipas mais pequenas e depois os jogos vão até ao fim e é uma aflição. Isso já não é existe, hoje não é fácil ganhar a ninguém. Agora, se estivermos ao nosso melhor nível temos qualidade para vencer, mesmo que a Irlanda também esteja a um grande nível», afirmou, em conferência de imprensa.

«Esta equipa da Irlanda não é uma equipa que jogue só à defesa, não faz isso, os dois avançados até ficam em posição de sair no contra-ataque. É uma equipa que joga numa linha de cinco. Sabemos o padrão tipo destas equipas britânicas, o jogo nunca termina, os jogadores estão sempre ativos, dão sempre tudo. Ultimamente o treinador tem procurado sair mais apoiado desde trás, mas isso não significa que isso se perca a matriz da equipa. Quando não conseguem sair uma das alternativas é procurar o ataque rápido com os avançados. Podem criar problemas, mas a nós compete-nos desmanchar a Irlanda, controlar o jogo, ter posse. A bola tem de circular rapidamente. Se fizermos isso, com maior ou menor dificuldades acredito que vamos ganhar», disse também, sobre o adversário.

De resto, este é o jogo que marca o regresso da Seleção Nacional depois do Euro 2020. Apesar da eliminação precoce frente à Bélgica, nos oitavos de final, Santos diz que o conjunto luso fez coisas boas na prova.

«Fizemos coisas positivas [no Euro 2020], com exceção de um jogo [Alemanha]. Todos tínhamos expectativas, toda a gente sabe que não concretizámos o objetivo e agora é procurar colocar em campo o que fizemos de bom no Euro e melhorar o que é possível melhorar. O que vou propor aos jogadores é que mantenham o nosso ADN e que em termos coletivos que estejam ao melhor nível», revelou.

A Seleção Nacional defronta a Irlanda esta quarta-feira, no Algarve, a partir das 19h45, em jogo da quarta jornada do grupo A de qualificação para o Mundial 2022.