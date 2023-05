Roberto Martínez foi o último dos convidados da Rádio Renascença para falar na 2.ª Conferência Bola Branca, cujo tema era «Talento, ética e igualdade no desporto». Por isso mesmo, o selecionador nacional foi perguntado, logo a abrir, o que é afinal o talento. E respondeu.

«Acho que em todos os desportos de equipa é muito importante que os membros da equipa tenham um talento excecional. Mas o que é o talento? É o que um jogador, uma pessoa põe à disposição de uma equipa. Pode ser um talento técnico, tático, conhecimento do jogo, uma forma de criar uma equipa ganhadora, de uma forma psicológica», começou por dizer.

O técnico espanhol, que abordou a questão João Neves na Seleção Nacional, deu o exemplo pessoal: «Todos os jogadores precisam de experiência para utilizar o talento de uma forma melhor. O treinador precisa de encontrar uma forma de utilizar o talento para ganhar. Eu fui um jogador que não era para o futebol britânico, era um jogador técnico. Há jogadores com um talento específico, mas que conseguem dar à equipa o que esta precisa. É um talento para o coletivo. Eu era uma pessoa muito aberta a novas experiências e isso era o meu talento, acho eu. Não era futebolístico.»

Há cerca de seis meses no cargo, Martínez falou também sobre o grupo que encontrou à disposição, e para o qual só tem elogios.

«O compromisso é o que destaco nos jogadores portugueses. Tive 35 jogadores para estarem na primeira convocatória. Em março foi um estágio com muito compromisso, foi um ambiente familiar. Não esperava tanto compromisso. A Europa é um continente difícil para as nossas seleções porque os nossos jogadores jogam com uma intensidade diária muito difícil. Os nossos jogadores adoram estar na seleção e isso foi uma surpresa muito boa», confessou.

E dá para sonhar com o Euro 2024? «Podemos sonhar, mas primeiro temos de qualificar-nos. É importante ganhar tempo para crescer e acho que os nossos jogos de qualificação são importantes. Temos jogadores de alto nível, mas precisamos de melhorar, ser muitos constantes com o nosso trabalho. Mas porque não?»

O selecionador nacional guardou ainda palavras simpáticas para a forma como se trabalha na formação de jogadores em Portugal e para a qualidade tática que existe no futebol nacional, em comparação por exemplo com Inglaterra, onde Martínez foi jogador e treinador.

«Acho que partilhar é muito importante para o futebol. Não há competições perfeitas. Vejo muitos jogos em todo o mundo, todos os campeonatos têm pontos fortes e fracos. Gosto da competitividade que há em Portugal e os aspetos táticos que não vejo em Inglaterra. É importante partilhar e fazer uma mistura.»