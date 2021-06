Toda a gente conhece a mentalidade competitiva e perfeccionista de Cristiano Ronaldo, e o internacional português demonstra isso mesmo em várias ocasiões.

Ora, durante a sessão oficial de fotografias à Seleção Nacional para o Euro 2020, o avançado da Juventus quis fotografar Pepe, e claro, fê-lo com todo o profissionalismo.

No final, Ronaldo ainda brincou com o fotógrafo. «Melhor do que tu», disse.