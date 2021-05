A Federação Portuguesa de Futebol lançou esta sexta-feira a iniciativa «Vamos todos. Vamos com tudo!», de apoio à Seleção Nacional para o Euro 2020.

Basicamente, qualquer pessoa pode entrar no vídeo de apoio à equipa das quinas para a competição deste verão. Para isso, basta entrar no site do clube oficial de fãs da Seleção, Portugal+, e enviar uma fotografia.

A FPF promete mostrar o resultado da iniciativa em breve.