Como vem sendo habitual, a Federação Portuguesa de Futebol publicou esta quarta-feira um vídeo com os bastidores do triunfo de Portugal frente à Islândia, no passado domingo.

O dia começou na Cidade do Futebol, com um breve passeio de toda a comitiva portuguesa (um hábito no dia dos jogos) e terminou à noite, com a festa em Alvalade.

A Seleção Nacional, recorde-se, venceu a Islândia por 2-0 e fechou a qualificação para o Euro 2024 com um registo perfeito: dez vitórias em dez jogos.

Ora veja: