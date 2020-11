Paulinho foi chamado pela primeira vez à Seleção Nacional.

O avançado do Sp. Braga entra nas contas para os duelos com a Andorra e a França, este último para a Liga das Nações e o anúncio do nome dele deixou todos satisfeitos no seio do clube minhoto.

Através das redes sociais, o Sp. Braga partilhou os momentos que se seguiram à chamada do goleador dos arsenalistas e dá para perceber que Paulinho não foi único a ficar muito satisfeito.

O jogador de 27 anos recebeu os parabéns dos colegas num dia de concentração máxima para o jogo de logo à noite com o Leicester para a Liga Europa.