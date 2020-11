Fernando Santos aproveitou a conferência de imprensa da Seleção Nacional para manifestar a sua divergência com Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain, que disse ver Danilo Pereira como defesa-central.

«Com um enorme respeito pelo meu colega treinador do PSG, mas ele tem a opinião dele e eu tenho a minha: para mim, o Danilo é médio. Pode ser central em casos pontuais. Até o próprio William o pode fazer. Mas o Danilo vai continuar a ser médio na Seleção», afirmou Fernando Santos que à questão sobre se Ronaldo tem lugar garantido afirmou: «Falei com ele por questões de saúde. Como faço com outros. Só vão jogar três [avançados], garantidamente.»

O técnico comentou a chamadas dos avançados Paulinho e Pedro Neto, grandes novidades na convocatória para salientar que ambos «fazem parte do lote de 40 ou 50 jogadores que têm nível para jogar na Seleção»: «Deixámos 20 ou 25 de fora. Tenho confiança em todos. Tem muito que ver com as características do que precisamos para cada jogo. Escolhemos em função disso. Os treinadores quando vão ao mercado contratar jogadores têm a oferta de vários jogadores, escolhem um com determinado perfil e se calhar fica outro de fora que as pessoas acham que é melhor.»

Quanto aos jogos frente a França e Croácia, que decidem a presença na fase final da Liga das Nações, o selecionador afirma que «o objetivo claro é voltar a estar na 'final four' e tentar revalidar o título». Salientando que a receção a França [14 de novembro] pode ser decisiva: «Pode não ser, se houver um empate 0-0. É a circunstância em que tudo passa para a última jornada. Agora, com a vitória de uma das equipas, aí, acaba. E o empate não é igual em todas as circunstâncias. Empate com golos penaliza Portugal. Antigamente, o fator casa podia pesar mais devido ao apoio do público. Perante este cenário atual, isto esbateu-se. Mas acredito que temos condições para vencer a França.»