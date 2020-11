Diogo Jota tem brilhado no Liverpool, onde acaba de fazer um hat-trick na Liga dos Campeões, e Fernando Santos comentou o momento do avançado português de 23 anos.

«Ele surpreendeu-me quando estava no Paços de Ferreira. Ele foi convocado em março de 2019 para a Seleção, é sinal que estávamos minimamente atentos. Agora, claro, é normal um jogador que salta para o Liverpool… Mas ele já estava a fazer muito bem na equipa do Wolverhampton», afirmou o técnico da Seleção Nacional na conferência de imprensa desta tarde, para anunciar a convocatória.

À pergunta do Maisfutebol sobre se Jota é compatível com Cristiano Ronaldo no onze, Santos não revelou as suas ideias: «O Diogo Jota tem estado aqui, tem sido titular umas vezes, outras não. É um jogador que tem as características que encaixam muito bem na Seleção. É preciso criar uma mescla.»