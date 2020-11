Fernando Santos confirmou a ausência de Pepe, por lesão, nos convocados da Seleção Nacional e deu os parabéns ao central do FC Porto pela renovação de contrato até 2023, anunciada na véspera.

«Estará presente em mais um Europeu [2021] desde que esteja em condições. Ninguém põe isso em dúvida. A partir do momento em que não interrompe a carreira, continua a fazer parte do lote», disse Fernando Santos, comentando em seguida a inelegibilidade do defesa de 37 anos: «Perguntam-me sempre quando o Cristiano não vem se Portugal fica pior ou melhor. Com o Pepe, se normalmente é um titular da Seleção… Agora, se a pergunta é: mas acha que os outros podem responder bem? Naturalmente.»

Sobre a renovação de contrato com o FC Porto, Fernando Santos afirmou: «Fico muito satisfeito por ele. Parabéns. Ele merece pela qualidade que tem, mas também pela entrega e vontade que põe em tudo. É um exemplo para os mais novos. Mas pronto. Não está cá.»