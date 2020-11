Renato Sanches cruzou-se com a equipa feminina do Benfica no Aeroporto de Lisboa, motivo suficiente para uma fotografia de grupo.

O internacional português foi dispensado da Seleção Nacional, devido a uma lesão muscular que o afastou do jogo com a França, no passado sábado, e com a Croácia, marcado para esta terça-feira. A caminho de França, onde vai prosseguir a recuperação, o médio do Lille cruzou-se com a equipa feminina do Benfica, também em viagem.

A equipa feminina do Benfica, por seu lado, estava a caminho de Bruxelas onde esta quarta-feira vai defrontar o Anderlecht, em jogo da segunda eliminatória da Liga dos Campeões. Depois de vencerem o PAOK, as raparigas de Luís Andrade procuram agora garantir uma vaga nos 16 avos de final da liga milionária.