Bruno Fernandes não poupou elogios a Francisco Conceição, numa conferência de imprensa conjunta promovida pela Federação Portuguesa de Futebol, no arranque do estágio de preparação para o Euro2024 que conta com jogos com a Suécia e a Eslovénia

Uma convocatória que conta com dois estreantes, Jota Silva e Francisco Conceição. Como foram recebidos?

- Ainda não tivemos muito tempo, a primeira coisa que fiz foi dar-lhes os parabéns, ninguém vem cá por favores, se cá é porque o treinador acredita que eles têm qualidade para cá estar. Tenho acompanhado o campeonato português, eles têm feito algo de especial e esta oportunidade é merecida.

Acha que ele não se afirmou mais cedo por ser filho de quem é?

- Tenho muitas vezes esta conversa com os meus amigos fora do futebol. Este ano tem sido o ano que se tem afirmado mais. Acho que não se afirmou mais cedo porque, felizmente ou infelizmente, tem o pai como treinador. Obviamente existe aquela balança que muitos não sabem fazer a diferença, mas tanto ele como o Sérgio Conceição sabem . Acho que ele tem todas as qualidades, o pai dele não está na seleção e ele está aqui.

Como é que vê o Xico como jogador?

- Gosto muito da atitude dele em campo, gosto da irreverência que ele traz ao FC Porto, Penso que faltava essa irreverência ao jogo do FC Porto desde o Brahimi e o Corona, com a diferença de que o Francisco é ainda mais direto.

Cristiano Ronaldo só vai integrar o grupo para o jogo com a Eslovénia. Coube ao Bruno receber os mais novos?

- Quando está cá o Cristiano [Ronaldo] não podemos passar-lhe a responsabilidade de receber todos. Ele sabe receber bem porque está há mais tempo na seleção, mas neste estágio temos também o Pepe, o Bernardo Silva... mas tirando esses, todos os que cá estão sempre receberam bem quem chega.