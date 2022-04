Cédric Soares voltou a entrar no radar da Seleção Nacional em ano de Campeonato do Mundo e, em entrevista à Sport TV, o lateral fala nas aspirações para o Qatar e também no bom momento que atravessa no Arsenal na Premier League.

O defesa, um dos campeões no Euro2016, foi convocado para os jogos do play-off que acabaram por confirmar a presença de Portugal no Mundial2022, mas considera que «o grande objetivo ainda está para vir». «Portugal pertence ao grupo exclusivo que deve estar na fase final do Mundial. O grande objetivo ainda está para vir, que é fazermos uma excelente prestação. Quem sabe, atingirmos voos mais altos no Mundial», começa por dizer o jogador já de regresso a Londres.

Portugal venceu a Turquia por 3-1 e, depois, garantiu a presença na fase final com novo triunfo sobre a Macedónia do Norte (2-0). «Foram emoções fortes, conseguimos a qualificação sabendo a sua dificuldade. Tê-lo conseguido é especial. Sabíamos que o grande objetivo de Portugal era estar presente no Mundial», destacou o internacional que já soma 34 internacionalizações e está sempre «disponível» para representar o país.

O regresso à seleção coincidiu com o bom momento do Arsenal que, nos últimos sete jogos, venceu seis e está de novo na luta por uma vaga na Liga dos Campeões. «É importante acreditarmos na ideia do clube e do treinador. Temos conseguido resultados positivos e é nesse caminho que queremos continuar. Temos de olhar para cada jogo como uma final. Depois, no final teremos tempo de fazer essas contas e ver se conseguimos esse objetivo, mas seria excelente», comentou.

Há sete anos em Inglaterra, Cédric fez ainda um balanço do seu percurso na Premier League. «Vejo essa jornada da minha vida aqui em Inglaterra como uma das mais importantes da minha carreira. Há alguns anos que já jogo na Premier League e cada vez me sinto mais adaptado. Não há momentos em que possamos abrandar. Tenho essa mentalidade e espero continuar a tê-la. Nem sempre tive momentos fáceis, mas ao longo do tempo tenho conseguido afirmar-me cada vez mais», referiu ainda o lateral de trinta anos.