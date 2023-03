«Antes de abrir para perguntas, quero e sinto que preciso fazer um rápido pronunciamento. A dor e a frustração de não termos atingido o nosso objetivo máximo no Mundial do Qatar já passaram. A cicatriz não vai deixar de existir, é verdade, mas tive tempo suficiente para curar a ferida e refletir. Refletir bastante.



Começo por dizer 'muito obrigado'. Não foi um, não foram dois, nem sequer três ou quatro. Foram oito anos juntos. Uma relação que, como você mesmo costuma dizer publicamente, muitas vezes foi de pai e filho. Rimos juntos. Choramos juntos. Discutimos juntos. Acima de tudo, fizemos história juntos.



Conquistamos juntos a Eurocopa e da Liga as Nações, os dos únicos títulos da história da nossa seleção. Tivemos altos e baixos e vez ou outra ideias e opinões diferentes. Faz parte. Querer o mesmo dá nisso. Erramos e acertamos, você e eu. São águas passadas. Ninguém vai apagar o que escrevemos de 2014 a 2022.



Sim, optei pelo silêncio logo que a sua saída da nossa seleção foi anunciada. Talvez, ainda havia o que digerir do meu lado. Esperei o momento certo para agradecer e valorizar tudo aquilo que entregamos aos portugueses.



Também resolvi não dizer nada sobre você - ou nós - durante a minha apresentação no Al Nassr. Não quis misturar as coisas. Ali, naquela hora, o foco era único e exclusivo no meu novo e desafiante passo na carreira. Sei que você entende.



Tampouco usei as redes sociais nas últimas semanas para deixar qualquer tipo de recado, diferentemente de alguns dos meus companheiros. Você merecia muito mais de mim, o seu capitão. Uma imagem e um texto no Instagram seriam banais perto daquilo que construímos.



Mais uma vez, deixo aqui o meu sincero 'muito obrigado'. Desejo, de coração, o maior sucesso para a continuação da sua longa e vitoriosa carreira e, claro, da sua vida.



Dito isso, e repetindo o que fiz no Qatar, quando pedi para explicar e dar por encerrada as perguntas sobre o Manchester United, fica aqui mais um pedido aos jornalistas: por favor, vamos falar a partir de agora de presente e de futuro. O selecionador de Portugal se chama Roberto Martínez.»



* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil