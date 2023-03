O futebolista português Cristiano Ronaldo deixou elogios ao compatriota Gonçalo Ramos, esta quarta-feira, na véspera do início da qualificação para o Euro 2024, ante o Liechtenstein, em Alvalade (19h45).

Na conferência de imprensa de antevisão, o jogador do Al Nassr deixou para o selecionador a possibilidade de fazer dupla no ataque com Gonçalo Ramos ou outro nome, falando ainda do futuro da carreira, não fazendo «planos a longo prazo.

«Passo a passo, hoje não faço planos a longo prazo, penso assim, a minha família também. Sobre o Gonçalo Ramos, é uma boa pergunta. Tem feito uma temporada extraordinária no seu clube. Na seleção, é sempre bom ter competência, senão o nível da seleção não cresce», referiu, lembrando o percurso que tem na seleção, defendendo que houve sempre boa concorrência no ataque.

«Desde que cheguei, com 18 aninhos, Pauleta, Nuno Gomes, Hugo Almeida, isso é bom. Uma mais-valia. Eu vou tentar fazer o que sempre fiz, estar disponível, fazer o melhor possível. Estarei sempre preparado e cabe ao mister decidir o que achar melhor. Um avançado, dois… Nós, jogadores, temos de estar sempre preparados para o que seja preciso e eu, mais um ano, vou estar preparado», referiu.

Ao longo da conferência de imprensa, Ronaldo declarou ainda total compromisso e motivação em representar Portugal.

«Acho que o meu papel na seleção, nos últimos 15 anos, se calhar dez, foi sempre o mesmo. Virei sempre à seleção quando acharem que contam comigo. A minha motivação é intacta, estou aqui e é como se estivesse a primeira vez, adoro jogar pela seleção. Estou muito feliz, isto é a minha casa e sinto-me muito bem aqui», frisou.