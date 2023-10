Diogo Costa vai jogar na próxima sexta-feira em «casa», no Estádio do Dragão, no determinante embate frente à Eslováquia que pode valer, desde já, o bilhete para a fase final do Euro2024. O guarda-redes é, nesta altura, o único jogador do FC Porto entre os eleitos de Roberto Martínez, mas garante que «todos gostam de jogar naquele estádio».

Dois anos depois da estreia como titular na Seleção Nacional, num particular no Estádio do Algarve, Diogo Costa joga na próxima sexta-feira, um jogo que pode valer a qualificação para uma fase final e logo num estádio a que o guarda-redes considera ser a sua casa.

«É uma grande alegria, um grande motivo de orgulho. Podemos qualificarmo-nos já neste jogo e por ser no Dragão, que é a minha casa desde pequeno, ainda é ais especial. Sinto também que é um estádio em que nós jogadores de seleção, gostamos muito de jogar», destacou o dono das luvas de Portugal em conferência de imprensa.

Diogo Costa é o único jogador do FC Porto na seleção, mas, na véspera, Rafael Leão também já tinha destacado o prazer especial em jogar no Dragão onde Portugal já tinha carimbado a qualificação para o Mundial2022. «É apenas sentir o estádio e aquela região que sempre adora receber a seleção. Como disse há bocado, todos nós gostamos de jogar naquele campo. É uma motivação grande jogar lá», reforçou

A verdade é que a Seleção Nacional já garantiu três apuramentos para fases finais a jogar no estádio do FC Porto (Antas e Dragão). Um recinto que é um verdadeiro talismã para Portugal em momentos importantes. «Sim, é algo que nós, entre os jogadores, já discutimos. É um estádio em que todos gostamos de jogar, já discutimos isso entre nós, todos queremos jogar lá e representar o país da melhor maneira», comentou ainda.