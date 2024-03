Pedro Gonçalves estava na pré-convocatória de Roberto Martínez para os próximos jogos com a Suécia e Eslovénia, mas a lesão que sofreu no jogo com a Atalanta, na passada quinta-feira, deixou o jogador do Sporting fora da equação. O selecionador fala em «azar» e espera que Pote «regresse mais forte».

«Todos os jogadores têm uma história diferente, um caminho diferente. Acho que o Pote está a ter uma época espetacular, com 16 golos e 13 assistências. Acho que teve muito azar. A lesão chega num momento difícil. As lesões fazem parte da vida de um jogador. O Pote vai regressar aos relvados ainda mais forte, mas está num momento difícil porque tinha todas as condições para estar neste estágio», começou por destacar, pouco depois de confirmar a lista de convocados.

Ainda não e conhecida a gravidade da lesão de Pedro Gonçalves mas, sem esta oportunidade, dificilmente estará entre os eleitos da lista final para o Europeu. «É um período de recolha de informação. A mensagem para o Pote é que continue com o que está a fazer. Há sempre oportunidades e opções. O importante é voltar ainda mais forte. As lesões, os azares e a sorte fazem parte da carreira de um jogador, mas a porta da Seleção, para jogadores que estão num bom momento, pode estar sempre aberta», destacou ainda.

Não há Pote, há um reforço evidente nas alas da Seleção Nacional, com as chamadas de jogadores como Francisco Conceição, Trincão e Jota Silva, do Vitória de Guimarães.

«Sem dúvida. Estar nesta pré-lista mosta que os jogadores têm qualidade. Depois chegar à seleção é um momento único na carreira de um jogador. No estágio de março temos de recolher informação para ter uma equipa equilibrada e ter todas as melhores caraterísticas para o Europeu. Aqui têm uma oportunidade muito boa, para que todos mostrem o que podem trazer à Seleção. O Jota Silva é a figura de uma equipa que está a fazer uma época muito boa e é um exemplo de jogador que chega num caminho diferente, que pode dar o exemplo a outros jogadores portugueses, mostrar que a porta da Seleção está aberta», referiu ainda o selecionador.