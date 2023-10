Portugal está a um curto passo de garantir a qualificação mais rápida da sua história para uma fase final de um Campeonato da Europa e até pode festejar já na próxima sexta-feira, no Estádio do Dragão, caso vença a Eslováquia. Depois ainda ficam a faltar três jogos, mas Rafael Leão garante que não vão faltar motivação ao grupo para terminar esta fase de forma imaculada.

«A mensagem que o míster passa é que nós somos Portugal, independentemente do jogo, entramos sempre para ganhar. Se conseguirmos a qualificação na sexta-feira, vamos encarar os próximos jogos com a mesma a determinação, com a mesma garra. Quantos mais pontos fizermos melhor», destacou.

Com seis vitórias em outros tantos jogos, com 24 golo marcados e nem um consentido, Portugal poderá garantir a qualificação já no sétimo jogo, o que seria a qualificação mais rápida de sempre. Apesar das sucessivas vitórias, Rafael Leão diz que não foi assim tão fácil e o segredo do sucesso está na sintomia entre as pretensões da equipa técnica e os jogadores.

«Não acho que tenha sido fácil. Estamos a conseguir entender bem o que nosso treinador pretende para cada jogo. Conseguimos encaixar muito bem, os jogadores estão a dar boa resposta em cada jogo», destacou ainda o avançado do Milan.