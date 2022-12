Fernando Santos deixou de ser selecionador de Portugal nesta quinta-feira, ao fim de oito anos à frente da seleção.

No comando técnico da seleção desde 2014, Fernando Santos lançou 59 jogadores na equipa principal das Quinas.

O treinador, de 68 anos, iniciou-se nas estreias logo no primeiro jogo como selecionador, a 11 de outubro de 2018, num particular com a França, em que fez alinhar Cédric e João Mário.

Os últimos dois estreantes lançados pelo técnico foram António Silva e Gonçalo Ramos, a 17 de novembro, mo particular com a Nigéria de preparação para o Mundial.

Na lista que pode ver na galeria associada a este artigo pode ver nomes hoje consagrados da seleção, mas também alguns que o vão certamente surpreender.