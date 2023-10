João Neves estreou-se na seleção AA de Portugal diante da Bósnia-Herzegovina e o selecionador nacional prevê que o médio do Benfica vai marcar os próximos anos do futebol europeu.

«É muito curioso porque quando um jogador chega pela primeira vez a uma seleção, é um momento impactante, só tens uma oportunidade para essa primeira impressão. O João Neves teve um impacto… estou seguro de que é um jogador que vai dar muito que falar, vai fazer carreira não só no futebol português, mas no futebol mundial. É um jogador que vive o futebol de forma muito inteligente», começou por dizer Roberto Martínez, em entrevista ao «El Larguero», da Cadena Ser.

«É um jogador de 19 anos que já ganhou a Liga com o Benfica e a sua conduta, a forma como se comportou nos dois jogos na seleção, deu-nos a entender que nasceu para isto. É um jogador que joga melhor como médio-defensivo, com uma capacidade tática muito acima dos jogos que jogou e da idade que tem. Vai ser uma influência nos próximos 10 anos no futebol europeu. É um jogador a seguir», frisou.

Outro dos jogadores que mereceu os elogios de Martínez foi João Félix, que na opinião do selecionador ganhou uma nova vida desde que chegou à Catalunha.

«Não é o nome da equipa ou da Liga, é o papel que pode desempenhar um jogador como João Félix. É um talento. Não vi muitos jogadores como ele, que possam jogar por dentro e por fora, que têm uma forma de interpretar as situações e a maneira que combina com os jogadores de ataque», afirmou.

«Agora vê-se um João Félix que se sente importante, que é decisivo no seu clube, o que lhe deu outra dimensão. Desde o primeiro período internacional em que trabalhámos, que foi em março, vi uma diferença muito grande com a sua experiência no Reino Unido. É um futebol que, quando passas lá como jogador ou treinador, dá-te um extra. Para ele, ter a experiência do futebol britânico e agora ter um papel tão importante num clube como o Barcelona... viu-se outra vivacidade», concluiu.