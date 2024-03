Jota Silva garante que já «acordou» do sonho de ser chamado à Seleção nacional e agora está empenhado em reforçar o seu estatuto entre os eleitos de Roberto Martínez. O médio do Vitória diz que não veio de «passagem», mas sim com o intuito de «ficar».

Um jogador que ainda há poucos anos militava nos distritais e que chega agora à seleção principal. «Já acordei. Sempre tive este objetivo, sei o quão difícil é entrar neste grupo, por toda a qualidade e talento que Portugal tem, mas fazendo o meu trabalho, sempre acreditei que era possível cá chegar. Agora quero dar uma boa resposta», destacou o jogador do Vitória em conferência de imprensa.

Jota Silva já fez dois treinos e não estranhou os novos equipamentos. «Claro que depois de saber que estava convocado fique ainda um bocado a leste. Depois vem aquela ansiedade boa, mas acho que faz parte. A primeira vez que vesti o equipamento ainda fiquei a olhar para o símbolo. É fruto do meu trabalho, trabalhar e acreditar dá sempre resultado», acrescentou.

Jota Silva foi, assim, incluindo num grupo de jogadores consagrados. «Todos são ídolos, todos têm um percurso fantástico na seleção e pelos clubes onde jogam. Claro que o Cristiano Ronaldo é uma referência, por tudo o que fez e continua a fazer pela nossa seleção», comentou.

Mas quem é que Jota tinha mais curiosidade em conhecer? «Tinha curiosidade em ver como o grupo trabalhava depois da qualificação fantástica que fez. Queria ver como era o ambiente, estou a aprender. Não vou destacar ninguém, destaco o coletivo, tinha curiosidade em saber como era o grupo», acrescentou.

Jota Silva pode ser o primeiro jogador do Vitória a jogar com as quinas ao peito desde André André em 2015. «Foi como Bernardo disse, vim para desfrutar, mas com ambição e sentido de responsabilidade. Quero provar que isto não é uma passagem, é uma certeza. Depois do André André é ótimo estar eu agora aqui, é fruto do trabalho que faz o Vitória e da qualidade dos jogadores portugueses», comentou ainda.