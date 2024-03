Declarações do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a vitória por 5-2 ante a Suécia, em jogo de preparação para o Euro 2024:

[Estreia de Jota Silva:] «Acho que há três passos. Um é chegar à seleção: a chamada à seleção é porque o Jota está a fazer uma época muito boa. É um jogador versátil, um jogador diferente, um atacante diferente para nós. Pode jogar nas alas, como ponta de lança. Depois, o passo seguinte é mostrar uma atitude positiva no treino. Ele fez isso, gostei muito da atitude no treino e mereceu a sua estreia. Acho que o ambiente no estádio foi espetacular e ter uma estreia do Jota fez ainda mais o ambiente especial. Agora, o Jota faz parte de um grupo com muita competitividade, mas acho que o Jota, a sua carreira, o seu nível e com o seu papel com o Vitória, pode crescer. E isso é o que a seleção pode dar quando tem um exemplo como o Jota Silva, que é um exemplo para o futebol português.»