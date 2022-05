William Carvalho jogou durante muitos anos como um médio defensivo na Seleção Nacional, o típico número seis, mas no Betis o internacional português tem participado mais na fase de construção, chega mais à frente e marca mais golos. A poucos dias do jogo com a Espanha, o primeiro de quatro jogos da Liga das Nações, o médio diz que está pronto para desempenhar qualquer um dos papéis.

«A verdade é que já joguei bastante na posição 6, como na posição 8, sinto-me bem nas duas. Depende do modelo de jogo. No clube jogo mais como duplo pivot, na seleção tenho jogado mais como número 8. Depende da forma como cada mister olhar para o jogo», referiu.

Quatro jogos num curto espaço de dez dias que podem servir de rampa de lançamento para o Mundial2022 que arranca em novembro. «É uma competição que está perto do Mundial, é sempre bom estar aqui e obviamente que que estes jogadores vão dar o seu melhor até ao mundial», destacou ainda.