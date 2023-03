O selecionador do Luxemburgo, Luc Holtz, espera que Portugal tenha um «dia mau» este domingo, para conseguir causar surpresa no encontro da segunda jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro 2024.

«Pode ser que tenham um dia mau e é esperar que o Luxemburgo consiga ter um dia bom. A pressão existe sempre quando se joga contra uma grande equipa e amanhã [domingo] não saberemos se poderá ser outro dia de sorte», disse o técnico luxemburguês, de 53 anos, em conferência de imprensa.

Holtz desvalorizou a mudança tática da equipa das Quinas com Roberto Martínez, que optou por usar três centrais na defesa.

«Para mim tanto faz o sistema em que jogam, porque vai ser sempre difícil. São jogadores com uma técnica e flexibilidade muito fortes. Acho que [o Roberto Martínez] tem de se preocupar mais com o seu onze e com os jogadores que tem de deixar de fora», frisou.

«Portugal é uma das melhores seleções do mundo»

Já Mica Pinto, defesa que cumpriu formação no Sporting, não escondeu que a partida com a seleção lusa é especial.

«É uma das melhores seleções do mundo e é sempre um jogo especial. Nasci aqui, a minha família mora cá e vou defender as pessoas luxemburguesas. Vou fazer o máximo pelo meu país», assegurou o jogador de 29 anos, do Sparta Roterdão, que representou as seleções de sub-18 e sub-20 de Portugal.

«Temos vindo a melhorar muito, os resultados também dizem isso. Jogamos em casa e as grandes equipas também têm um dia em que jogam pior. Pode ser o nosso dia amanhã [domingo]. Acreditamos nisso e temos as nossas armas», vincou.

Por fim, deixou uma palavra sobre o capitão da seleção portuguesa: «Ronaldo é o Ronaldo. Não importa se joga na Arábia Saudita ou em França. Não preciso de dizer mais nada.»

Portugal defronta a seleção luxemburguesa este domingo, no moderno Stade de Luxembourg, num jogo com apito inicial marcado para as 19h45, para seguir ao minuto no Maisfutebol.