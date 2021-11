Bernardo Silva continua ausente dos treinos da seleção nacional e vai falhar o jogo contra a República da Irlanda, desta sexta-feira. A confirmação foi feita por Fernando Santos.



«Não conto com ele. Apresenta queixas musculares. Não me pareça que tenha condições para ir a jogo», referiu, em declarações à Sport TV.



Mais tarde, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro em Dublin, o selecioador nacional acrescentou que o jogador do Manchester City nem vai seguir viagem com a restante comitiva.



«Ele tem muitos jogos em cima e chegou muito cansado e queixoso. Não podia treinar. O Bernardo está a recuperar bem e acreditamos que estará em condições de jogar aqui com a Sérvia. Por isso, nem vai viajar connosco. Não faz nenhum sentido viajar a partir do momento em que não está a 100 por cento e não tendo lá as melhores condições para continuar a sua recuperação. Então ele vai ficar cá com um dos nossos fisioterapeutas», disse ainda.



