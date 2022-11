Cristiano Ronaldo deixou de ser jogador do Manchester United há apenas dois dias, mas o clube parece já estar… bem resolvido.

Ou será que não?

No dia em que a seleção portuguesa se estreia no Mundial do Qatar, frente ao Gana, o clube inglês fez uma publicação a desejar «a melhor das sortes» aos outros dois portugueses do clube.

«Diogo Dalot e Bruno Fernandes iniciam a sua campanha no Mundial hoje. A melhor das sortes», escreveu o clube nas redes sociais.