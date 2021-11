Rúben Dias deu conta do estado de espírito da Seleção Nacional na véspera do determinante jogo com a Sérvia, marcado para este domingo para o Estádio da Luz. Um jogo que pode determinar a qualificação direta para o Mundial 2022 e o central do Manchester City garante que o grupo está «motivado» e preparado para ir «com tudo» frente aos sérvios.

«Estamos todos muito motivados, além de ser o jogo que é, da importância que terá, é um jogo decisivo, a contar para o apuramento para o Campeonato do Mundo, existe um fator extra, vamos ter um estádio cheio em nossa casa. É especial estar num momento decisivo como este com os adeptos perto de nós. Tal como dizia, para um jogador todos estes fatores são um extra. A energia entre todos nós é boa, vamos com tudo», começou por enunciar o central, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

Ruben Dias, desta vez, não vai ter Pepe como companheiro, uma vez que o central do FC Porto foi expulso frente à Irlanda, mas destacou a importância do habitual companheiro continuar integrado no grupo.

«Como é óbvio, é muito importante. Por acaso fiz-lhe essa pergunta, logo a seguir ao jogo, e é sem dúvida importante para nós essa decisão dele e da equipa técnica. Afinal de contas, isto é um espaço de seleção, há jogadores que vão e vêm, mas é um grupo em que todos nós estamos sempre presentes, mesmo às vezes não estando. Portanto, poder contar com a presença dele, mesmo sabendo que não vai jogar, é importante para mim e para equipa», comentou ainda.

