Fernando Santos considera que o play-off com a Turquia «é um momento para ganhar». O selecionador garante que a derrota com a Sérvia, que afastou Portugal da qualificação direta, já está ultrapassada e que o foco está totalmente virado para a meia-final com os turcos. Mais do que um objetivo da seleção, o selecionador considera que é um objetivo do país e do povo português.

«É um momento para ganhar. Estarmos presentes no Campeonato do Mundo é o nosso foco, a causa de todos nós, do povo. Não há muito mais conversa, este é um momento para ganhar», começou por enunciar na conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, logo depois de ter anunciado a lista de jogadores convocados para o play-off.

Os erros cometidos no embate com a Sérvia já foram analisados, agora é tempo de abrir um novo capítulo no percurso da seleção. «Dei uma entrevista há quatro meses, está dito, depois houve um momento de reflexão, os jogadores têm falado sobre isso. Nós, equipa técnica, obviamente analisámos esse assunto, mas a partir de um momento o foco total é nos jogos que temos de realizar. Queremos estar no Campeonato do Mundo. Aqui já não é importante todas as questões. Alguns acertos têm de se fazer, vamos passar as ideias claras para que os jogadores depois possam exprimir totalmente e campo. É isso que vamos fazer na segunda-feira. Não vale a pena falar se é pouco ou muito tempo, é o que temos», prosseguiu.

Portugal terá de bater a Turquia, depois terá ainda uma final que pode ser frente à Itália, o campeão da Europa em título. Um momento delicado no percurso de Fernando Santos à frente a seleção. «Momento mais difícil não, mas é o mais importante, isso é seguro. Já referi isso muitas vezes, é um objetivo, é um desejo que não é só nosso, é do povo. Estamos a jogar por Portugal, é um momento importante, como já houve outros importantes no futebol português. Uma demonstração clara disso é que o Estádio do Dragão deixou de ter bilhetes há um mês atrás. Temos de pensar menos em nós, em cada um individualmente, e focar-nos naquilo que é a equipa. Queremos ganhar esta meia-final», reforçou.