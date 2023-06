Vitinha, médio da seleção nacional, em declarações na flash interview à RTP3, após a vitória de Portugal sobre a Islândia, por 1-0:

«[Porque é que esta foi uma vitória complicada?] Porque não fizemos o que devíamos, não levámos o jogo para onde somos mais fortes, que é com bola, termos organização ofensiva no terço defensivo da Islândia. Entrámos muito no jogo disputado, houve muitas bolas perdidas. A Islândia está confortável e procurava isso, sabíamos que íamos encontrar uma equipa aguerrida que queria partir o jogo e sair para o contra-ataque. Ao contrário da Bósnia, que conseguimos mudar na segunda parte, este jogo já foi diferente, não foi tão bem conseguido também na segunda parte.

Com a expulsão, conseguimos superiorizar-nos um pouco mais, criar oportunidades e o golo chegou. A vitória é o mais importante.

[É um orgulho poder estar em campo neste jogo?] É um orgulho poder jogar com o Cris nesta marca dos 200 jogos, neste recorde, ainda por cima com o golo da vitória dele.»